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kodu nasıl alınır? , Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren kodu, valilik kararlarıyla bazı illerde kamu kurumlarına giriş için zorunlu hale getirildi. Özellikle İstanbul’da olmak üzere HES kodunun toplu ulaşımda aktif olarak kullanılması hedefleniyor. Bu noktada HES kodu nasıl ve nereden alınır sorusu, son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. HES kodu alma işlemi, üç farklı yöntem üzerinden gerçekleştiriliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alınabileceği gibi SMS ya da aracılığıyla da HES kodu temin etmek mümkün. İşte SMS, Hayat Eve Sığar ve e-Devlet ile HES kodu alma işlemi…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:34 ABONE OL
HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile sınavlarda, şehirlerarası seyahatlerde, kamu kurumlarına giriş sırasında, otel konaklamalarında kodu zorunluluğu getirildi. Son olarak Bakanlık valiliklerden, toplu taşıma seyahat kartları ve HES kodu uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını talep etti. Peki, HES kodu nerelerde zorunlu? HES kodu nasıl alınır? İşte , Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma…

HES KODU NASIL ALINIR?

Hes kodu almak isteyenler e-devlet ve SMS yolu üzerinden gerekli adımları takip ederek koda sahip oluyor. Hayat Eve Sığar uygulaması edinmek isteyenler telefonlarına gelen kodla birlikte seyahat edebilirler. Hem SMS hem e devlet üzerinden HES kodu alma işlemini adım adım haberimizde derledik.

İşte HES kodu alma işlemleri…

HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma

HES KODU NEDİR VE NASIL ALINIR?

kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

(Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;

HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra " Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

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HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma
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