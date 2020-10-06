HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar eve SMS kodu ile HES kodu alma

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile sınavlarda, şehirlerarası seyahatlerde, kamu kurumlarına giriş sırasında, otel konaklamalarında HES kodu zorunluluğu getirildi. Son olarak Bakanlık valiliklerden, toplu taşıma seyahat kartları ve HES kodu uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını talep etti. Peki, HES kodu nerelerde zorunlu? HES kodu nasıl alınır? İşte e-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma…

HES KODU NASIL ALINIR?

Hes kodu almak isteyenler e-devlet ve SMS yolu üzerinden gerekli adımları takip ederek koda sahip oluyor. Hayat Eve Sığar uygulaması edinmek isteyenler telefonlarına gelen kodla birlikte seyahat edebilirler. Hem SMS hem e devlet üzerinden HES kodu alma işlemini adım adım haberimizde derledik.

İşte HES kodu alma işlemleri…