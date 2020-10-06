İddiaya girip yaşlı çifte çarpan trafik canavarı gözaltına alındı

Hatay'da isteyerek yaşlı bir çifti taşıyan motosiklete arkadan çarparak yaralanmalarına neden olan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antakya'nın Cumhuriyet caddesi üzerinde aracıyla seyreden Kahraman B., arkadaşıyla önlerinde seyreden motosiklete arkadan çarpıp çarpamayacağına dair iddiaya girdi. Kahraman B. motosiklete arkadan hafif bir şekilde çarparak iddiayı kazandı. Çarptığı motosikletin üzerinde bulunan karı koca hafif yaralandı.

Buda yetmiyormuş gibi olayı cep telefonu ile kayıt altına alan Kahraman B., video kaydını, "Beyler arkadaşla iddiaya girdik. Vuramazsın dedi bende hafif tıklatayım ne olacak düşüncesinden amca ve teyzeye bir tıklayayım dedim motora bir şey olmadı. Benim plaka, plakalık, ön tempon eki gitti" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

PAYLAŞIM PAHALIYA MAL OLDU



Bu paylaşım Kahraman B.'ye pahalıya mal oldu. Paylaşımı delil olarak kabul eden Hatay Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan 31 NV 311 plakalı aracın peşine düştü ve kısa zamanda Kahraman B.'yi yakaladı. İsmi açıklanmayan trafik canavarının sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Savcılık kararı ile de gözaltına alındı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliği, "05.10.2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan Antakya ilçemizdeki Eski Devlet Hastanesi civarında otomobili ile önünde seyreden motosiklete kasıtlı olarak çarpmak suretiyle 2 vatandaşımızı hafif yaralayan ve bu video görüntülerini sosyal medya ortamı aracılığıyla paylaşan otomobil sürücüsü trafik şube ekiplerimizce tespit edilmiş olup, otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç sürmek, yakın takipte bulunmak, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulanmış, ayrıca otomobil sürücüsünün Trafik Yönetmeliği 90. madde gereğince sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur. Otomobil sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle gerekli adli tahkikata başlanılmış, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şahıs gözaltına alınmıştır. Trafik kurallarına uymayarak vatandaşlarımızın rahat ve huzurunu bozanlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.