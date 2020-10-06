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İlk defa deneyeceklerdi... 6 konteynerle suçüstü yakalandılar! Uluslararası çeteye dev operasyon

bir büyük operasyona daha imza attı. İstanbul'daki 'na altı konteyner içerisinde getirilen 119 ton kaya tozu gübresinin içerisine karıştırılmış ve satıcıları tarafından kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması hedeflenen 228 kilo 428 gram Kokain maddesi ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:05 ABONE OL
İlk defa deneyeceklerdi... 6 konteynerle suçüstü yakalandılar! Uluslararası çeteye dev operasyon

Suçüstü çökertilen uluslararası uyuşturucu çetesinin 1'i İngiliz 15 üyesi yakalandı. Dokuz çete üyesi tutuklandı. Uyuşturucu çeteleri tarafından ülkemizde ilk defa denenmesi planlanan kimyasal yöntemlerle ayrıştırma işlemini, uyuşturucuyu ele geçiren Narkotik Masası Polisleri yaptı ve gübrelerin arasından kimyasal yöntemlerle ayrıştırılan Kokain maddeleri Ambarlı Limanı'nda sergilendi. Kimyasal ayrıştırmayı yapması planlanan "Doktor" kod adlı İngiliz çete üyesi de tutuklandı.

İlk defa deneyeceklerdi... 6 konteynerle suçüstü yakalandılar | Video


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İlk defa deneyeceklerdi... 6 konteynerle suçüstü yakalandılar! Uluslararası çeteye dev operasyon
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