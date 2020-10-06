İlk defa deneyeceklerdi... 6 konteynerle suçüstü yakalandılar! Uluslararası çeteye dev operasyon

Suçüstü çökertilen uluslararası uyuşturucu çetesinin 1'i İngiliz 15 üyesi yakalandı. Dokuz çete üyesi tutuklandı. Uyuşturucu çeteleri tarafından ülkemizde ilk defa denenmesi planlanan kimyasal yöntemlerle ayrıştırma işlemini, uyuşturucuyu ele geçiren Narkotik Masası Polisleri yaptı ve gübrelerin arasından kimyasal yöntemlerle ayrıştırılan Kokain maddeleri Ambarlı Limanı'nda sergilendi. Kimyasal ayrıştırmayı yapması planlanan "Doktor" kod adlı İngiliz çete üyesi de tutuklandı.





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