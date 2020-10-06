İstanbul’da deniz havası Kars ve Ardahan’da kar

Yurdun batı bölgelerinde dün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarken doğu bölgelerinde ise kar yağdı. İstanbul'da 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle sıcaklıktan bunalanlar İstanbul Boğaz'ına akın etti. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı. Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine ise mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü Kars'ta Akbaba Dağlarının zirvesi, Ardahan'da ise 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü.