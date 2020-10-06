İstanbul'da eğlence mekanlarına korona baskını

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bar, pavyon, gece kulübü gibi yerlere baskın yapan Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 364 kişiye ceza kişiye ceza kesti. Konsomasyon işi yaptığı öğrenilen 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem yapan ekipler ruhsatsız olduğu belirlenen 19 iş yerini mühürledi.