İstanbul'da eğlence mekanlarına korona baskını

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bar, pavyon, gece kulübü gibi yerlere baskın yapan Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 364 kişiye ceza kişiye ceza kesti. Konsomasyon işi yaptığı öğrenilen 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem yapan ekipler ruhsatsız olduğu belirlenen 19 iş yerini mühürledi.
526 PERSONEL KATILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde Kronavirüs denetimlerine çıktı. 526 personelin katılımı ile gerçekleştirilen ve kapalı olması gereken eğlence mekanlarına yönelik olan baskınlarda Korona tedbirlerini hiçe sayanlara ceza yağdı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince kapalı olması gereken yerler, (gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulübü), ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri, amaç dışı faaliyet gösteren iş yerlerinde (izinsiz ve sigortasız çalışan yabancı ve Türk vatandaşı) gerekli denetimler yapıldı.
Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri toplamda 6 bin 242 şahsa GBT yaptı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 şahıs yakalandı.
Ayrıca Koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. madde gereğince uyarınca toplam 545 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.