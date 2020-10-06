Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul alarm veriyor: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

alarm veriyor: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi. Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 13:54 Son Güncelleme: 6.10.2020 13:58 ABONE OL
İstanbul’da susuzluk alarmı: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesine kadar indi.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

'un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

Sazlıdere Barajı'nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

"Ömerli 52.14, Pabuçdere 8.19, B. Çekmece 18.12, Alibey 21.28, Terkos 37.12, Kazandere 4.09, Elmalı 30.20, Darlık 66.71, Istrancalar 23.25"

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul alarm veriyor: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA