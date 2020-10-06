İstanbul alarm veriyor: Son 5 yılın en düşük seviyesine indi!

İstanbul'un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.