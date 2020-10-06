İstanbul’un kalbi için tarihi karar

İstanbul tarihi yarımadada binaların dönüşümüyle ilgili tarihi bir karar alındı. Eski Fatih bölgesi olarak bilinen Suriçi'nde 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan oybirliğiyle geçti. Tarihi koruma alanları, kültürel miras ve anıt eser çevrelerinin koruma altına alınarak düzenleme dışında bırakıldığı plan değişikliğiyle ilgili ilk kez SABAH'a konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Fatih göçmenlerin yerleşim ve uğrak yeri oldu. Fatih bunu hak etmiyor. Yeni düzenlemeyle eskiden yasalara uygun olarak yapılmış binaların hak kaybını iade ediyoruz. Eminönü bölgesini tarihi değeri nedeniyle tamamen düzenleme dışına aldık. Sadece mevcut binalar düzenlemelerden yararlanacak. Boş arsaya yeni bir imar vermedik. 8 ay boyunca arazi ve teknik detaylar üzerinde yoğun bir ekip çalışması yaptık. Ne rant var ne kayırma var. Fatihle ilgili en büyük hayalimiz buraya yeniden eski İstanbullu sakinlerinin geri dönmesi" dedi. Eski Fatih sınırları içinde binaların büyük kısmı 50 yaşının üzerinde. Fatih belediyesi yılda 150-200 tane yeni yapı ruhsatı veriyor. Binalar yenilenmediği için kayıtdışı ikamet ve günübirlik kiralama nedeniyle sosyo-ekonomik doku birçok mahallede değişmiş durumda.