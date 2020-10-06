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'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

'in Konak ilçesinde, fenalaşınca hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki H.Ö., hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 08:16 ABONE OL
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Konak'ta 2. Kadriye Mahallesi'nde oturan çiftin çocukları H.Ö., bilinmeyen nedenle fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla H.Ö., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
H.Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
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