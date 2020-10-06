Kadınlar uğurladı

Adana'da uzun süredir birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrılmak isteyen spor salonu müdürü 1 çocuk annesi Hülya Güllüce'yi (39), önceki gün üç kurşunla öldüren Abdullah Kaya (60), dün adliyeye sevk edildi.İlk eşinden resmi olarak boşanmadığı için Güllüce ile birlikte yaşadığı ortaya çıkan Kaya, genç kadının telefonuna "Günaydın aşkım" mesajını kendisinin atmadığını iddia etti. İfadesini alan Cumhuriyet savcısı tarafından sevk edildiği hakimlikte tutuklanan Kaya cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden Hülya Güllüce'nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp'tan alınıp Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Hülya Güllüce'nin tabutunu ise kadınlar taşıdı. Annesinin cenaze törenine katılan S.N.K. (17) ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Hülya Güllüce'nin acılı babası Mehmet Ali Güllüce, "Sözün bittiği yerdeyiz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Hülya Güllüce'nin cenazesi, kılınan namazın ardından yine kadınlar tarafından omuzlanarak gözyaşları arasında toprağa verildi.