Kahramanmaraş'ta 1 ayda 39 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticaretiyle amansız bir mücadele sürdüren Kahramanmaraş polisi, zehir tacirlerine yönelik çevre yollarında ve İl genelinde sıkı bir takip yaptı. Uyuşturucunun sevk edildiği yerlerden iz süren narkotik polisleri, bir yandan da çevre yolu uygulamalarına, genel ve mahalle bazlı uygulamalara ağırlık verdi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 1 AYDA 39 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu kullanıcılarını ve satıcılarını adım adım takip eden Kahramanmaraş narkotik ekipleri, ardı ardına operasyonlar yaparak çok sayıda adrese baskın düzenledi. Son 1 ayda kapsamlı bir şekilde operasyonlar yapan polis, uyuşturucu satışına 29 olayda suçüstü yaptı. Park, bahçe, meydan, metruk binalar, umuma açık yerler, sokak araları, araçlar ve evlerde suçüstü yapan polisler, çok sayıda kullanıcı şahsın yanı sıra uyuşturucu satan 39 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sevkiyat yapan, dağıtan ve torbacılık yoluyla sokak satışı yapan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edinen 39 şüpheli Türk Ceza Kanununun 188. maddesi kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan tutuklanarak Aksu Kapalı Cezaevine teslim edildi.