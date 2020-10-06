Kalbi duran vatandaş, askeri helikopterle sevk edildi

Olay, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta yürüyen 70 yaşındaki Hasan Bent isimli vatandan bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A KALDIRILDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Bent'in kalbinin durduğunu tespit etti. İlk müdahalesi burada yapılan Bent daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yeniden hayata döndürülen vatandaş için askeriyeden helikopter istendi. Hastane bahçesine inen Skorsky tipi askeri helikopter vatandaşı alarak Elazığ Medical Park Hastanesi'ne kaldırdı.