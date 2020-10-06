Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kalbi duran vatandaş, askeri helikopterle sevk edildi

Kalbi duran vatandaş, askeri helikopterle sevk edildi

Tunceli merkez hastane kavşağında kalbi duran yaşlı vatandaş, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü. Vatandaş, buradaki müdahalenin ardından Skorsky tipi askeri helikopterle ’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:09 ABONE OL
Kalbi duran vatandaş, askeri helikopterle sevk edildi

Olay, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta yürüyen 70 yaşındaki Hasan Bent isimli vatandan bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A KALDIRILDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Bent'in kalbinin durduğunu tespit etti. İlk müdahalesi burada yapılan Bent daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yeniden hayata döndürülen vatandaş için askeriyeden helikopter istendi. Hastane bahçesine inen Skorsky tipi askeri helikopter vatandaşı alarak Elazığ Medical Park Hastanesi'ne kaldırdı.

Sendikadaki skandalda son dakika gelişmesi! Uygunsuz görüntüleri çıkan başkandan 'komplo' savunması...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalbi duran vatandaş, askeri helikopterle sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA