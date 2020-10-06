Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

MSB bünyesinde, vatani görevlerini gerçekleştirecek olan asker adayları, Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Silah altına girecek olan asker adayları, sevk tarihleri ile koronavirüs testi yaptıracakları tarihler açıklandı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.