Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

MSB bünyesinde, vatani görevlerini gerçekleştirecek olan asker adayları, Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Silah altına girecek olan asker adayları, sevk tarihleri ile koronavirüs testi yaptıracakları tarihler açıklandı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.