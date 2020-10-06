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ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

Vatani görevlerini gerçekleştirmek için askerlik görevlerini yerine getirecek olan asker adayları, ‘’ ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Asker alma Genel Müdürlüğü’nden geçtiğimiz günlerde detayları içeren bir son dakika haberi gelmişti. Kasım celbi askerlik sevk tarihleri ve corona virüsü testi yaptıracakları tarihleri merak eden adaylar, ‘Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2000/4 askerlik yerleri

Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:56 ABONE OL
Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

MSB bünyesinde, vatani görevlerini gerçekleştirecek olan asker adayları, ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. 'ndan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Silah altına girecek olan asker adayları, sevk tarihleri ile koronavirüs testi yaptıracakları tarihler açıklandı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2000/4 askerlik yerleri
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