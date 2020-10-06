Kazada yaralanan asker şehit oldu

Körfez İlçesi Sipahiler Köyünde bulunan kaçak yapıların yıkımında görev aldıktan sonra Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına gitmek üzere yola çıkan ve içinde 17 askerin bulunduğu 41 KL 239 plakalı midibüs, 13 Ağustos günü Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde, yokuş aşağı inerken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

MİDİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Girdiği keskin virajı alamayan sürücünün direksiyonu kırması ile yoldan çıkan midibüs, karşı istikametten gelen 41 ABH 038 plakalı bir otomobille çarpıştı. Ardından da inşaat halindeki bir camiinin duvarına girdi.

8 ASKER YARALANDI

Yaşanan feci kazada 1'i ağır 8 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZMAN ONBAŞI ORKUN EYİCE ŞEHİT OLDU

Feci kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice, yaklaşık 1 buçuk aydır tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eyice'nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketinde toprağa verilecek.

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