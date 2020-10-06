Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

’in Baykan ilçesinde kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:56 ABONE OL
Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde meydana geldi. Seyfetullah S. adlı güvenlik korucusu, nöbet tuttuğu esnada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Seyfetullah S., 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyfetullah S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Covid-19 yoğun bakımında görev yapan doktorlar, gençleri uyardı Son dakika haberi: Adana'da kurusıkı tabancayla soygun yaptılar! Markette...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA