Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 3. kez ağırlaştırılmış müebbet!

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta yaşayan ve inşaatlarda boya ustası olarak çalışan 4 çocuk babası Ekrem E., zihinsel engelli kızı H.E.'ye (25) 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. 2008 yılında hamile kalıp düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yıllarında dünyaya getirdiği 2 bebek ise tenha bir yere bırakılıp, ölüme terk edildi. Bir komşunun ihbarıyla başlatılan soruşturmada Ekrem E. gözaltına alınıp, tutuklandı. Eşi Cemile E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ve kız kardeşi A.E. (14) ile erkek kardeşi A.E. (11), devlet korumasına alındı.





CİNSEL SALDIRI VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 DAVA AÇILDI



Öz kızına cinsel saldırılarda bulunan Ekrem E. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla, anne Cemile E. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezaları istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift hakkında aynı mahkemede, 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla da 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ayrı bir dava açıldı.





Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan cinayet davasının iddianamesinde, Ekrem E.'nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile E.'nin de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömdüğü anlatıldı.



İkili hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk davada tutuksuz yargılanan anne Cemile E. hakkında yakalama kararı verdi.



Tüm bu süreçte H.E.'nin ruh sağlığının, babasının cinsel saldırıları nedeniyle bozulduğu saptandı.



CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS



'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan davada tutuklu sanık Ekrem E. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapmayan mahkeme, Cemile E.'yi beraat ettirdi.



BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ



İki bebeğin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem E.'yi 15 yıl, Cemile E.'yi de 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.



H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile Cumhuriyet savcısı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların teşebbüs suçundan değil 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğini bildirerek, bozdu.



İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ



Yeniden görülen davanın duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran mütaalasında, H.E.'nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını, bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel saldırı sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, mütaalasında 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem E.'nin bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde de Cemile E.'ye 'Çocuğu bir yere attım' dediğini, ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi:



"Sanığın mağdureye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem E.'nin evde olmadığı sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile E.'nin çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem E.'ye durumu anlattığı, Ekrem E.'nin 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."



CEZADA İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme, Ekrem E. ve Cemile E.'ye 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.



'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN YARGILANDI



Baba Ekrem E. hakkında eşi Cemile E.'yi 'cinayete azmettirme' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada da karar verildi. Davanın 17'nci duruşmasına sanık Ekrem E., Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada katılan vekili Serap Ertuğrul, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ekrem E. ise, "Ben kızımı hamileyken hiç görmedim. Kendimi fazla ifade edemiyorum" dedi.



Cumhuriyet savcısı da sanık Ekrem E.'nin öz kızı H.E.'ye karşı cinsel saldırıda bulunduğunu, mağdurun hamile kalması üzerine doğan bebekleri öldürmek suçundan Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sanık Cemile'nin beyanında, Ekrem E. sürekli hem kendisine, hem de kızı H.'ye, 'Ben evde yokken doğum gerçekleşirse bebeği götürüp bilinmeyen bir yere atın' şeklinde ve buna benzer sözler söylemiştir. Nitekim Ekrem E.'nin evde olmadığı 14 Eylül tarihinde H.E., evde doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. H.'nin öz annesi olan Cemile eşinin telkin ve talimatları doğrultusunda bebeği beze sararak, bir kovaya koyduktan sonra oturduğu mahallede bulunan okulun yanındaki boş alana atarak, ölümüne sebebiyet vermiştir. Aramalara rağmen ceset bulunamamış ancak Cemile olayı doğrulamış ve yaşananları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanık Ekrem E.'ye 'Bir suçu gizlemek amacıyla kendini savunamayacak durumdaki yakın akrabayı öldürmeye azmettirme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ederim."



Son sözü sorulduğunda beraatini isteyen Ekrem E.'yi mahkeme heyeti, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan akrabayı kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.