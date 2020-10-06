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Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

’da yasak olmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan Nermin Benli (38), fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin oynarken yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Olay, geçen perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:19 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:30 ABONE OL
Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

Nermin Benli'nin kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi. Aile yakınlarının katıldığı kına gecesinde, Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaştı. Benli, sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek, yere düştü.

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Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

Benli'nin düştüğünü gören davetliler, yanına geldi. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin Benli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

AORT DAMARININ YIRTILMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Doktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine, Benli'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Benli'nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

Otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Benli'nin cenazesi, geçen cumartesi günü memleketi Niğde'nin Bor ilçesine götürüldü. Nermin Benli, kırsal Tepeköy Mahallesi'ndeki köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

KINA GECESİNDE FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Nermin Benli'nin kızının kına gecesinde fenalaşarak, yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde pistte oynayanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı, Nermin Benli'nin kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştüğü, davetlilerin ise Benli'nin yanına geldiği görülüyor.

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Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi
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