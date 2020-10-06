Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü! Fenalaştığı anlar böyle görüntülendi

AORT DAMARININ YIRTILMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Doktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine, Benli'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Benli'nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.