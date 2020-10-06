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çöle döndü!

RAMSAR Sözleşmesi’ne dâhil olan ve 'Milli Park' niteliğinde korumalı bölge statüsüne sahip , 2020 yazında tamamen kurudu. Yıllardır binlerce türde göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve Kuş Cenneti olarak bilinen Seyfe Gölü’nde sular çekildi. Flamingoları görme umuduyla bölgeye gelenler çorak topraklarla karşılaştı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:41 ABONE OL
“Kuş Cenneti” Seyfe Gölü çöle döndü!

Az yağış alması ve yeraltı sularının tarım arazilerine yönlendirilmesi göle su akışını kesti. Böyle olunca flamingoları görme umuduyla bölgeye gelenler çorak toprakla karşılaştı.

Yaklaşık 50 ayrı kuş türünün kuluçkaya yattığı, 182 kuş türünün barındığı ve 25 kuş türünün de göç sırasında uğradığı 'Kuş Cenneti' olan Seyfe Gölü, tehlike çanlarına rağmen uygulanamayan planlar, alınamayan kararlarla göz göre göre kurutuldu.

Geçtiğimiz yıllarda da çokça kuruyan ve kurtarma çalışmaları ile ömrü biraz daha uzayan Seyfe Gölü Kuş Cenneti için önemli ve radikal kararlar alınmasını isteyen vatandaşlar bir daha bu çorak manzarayla karşılaşmak istemiyor.

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“Kuş Cenneti” Seyfe Gölü çöle döndü!
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