“Kuş Cenneti” Seyfe Gölü çöle döndü!

Az yağış alması ve yeraltı sularının tarım arazilerine yönlendirilmesi göle su akışını kesti. Böyle olunca flamingoları görme umuduyla bölgeye gelenler çorak toprakla karşılaştı.

Yaklaşık 50 ayrı kuş türünün kuluçkaya yattığı, 182 kuş türünün barındığı ve 25 kuş türünün de göç sırasında uğradığı 'Kuş Cenneti' olan Seyfe Gölü, tehlike çanlarına rağmen uygulanamayan planlar, alınamayan kararlarla göz göre göre kurutuldu.

Geçtiğimiz yıllarda da çokça kuruyan ve kurtarma çalışmaları ile ömrü biraz daha uzayan Seyfe Gölü Kuş Cenneti için önemli ve radikal kararlar alınmasını isteyen vatandaşlar bir daha bu çorak manzarayla karşılaşmak istemiyor.