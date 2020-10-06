Leblebi’yi sahiplendi barınağa ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'ndan 7 yaşındaki engelli köpek Leblebi'yi sahiplenmesinin ardından barınağa ilgi arttı. Barınağın kurucusu Meral Olcay, arayanların sayısının çoğaldığını belirterek, "Leblebi engelli olmasına rağmen çok hareketli, sevgi dolu bir köpek. İlk o koştu ve kendini seçtirdi. Emine Erdoğan'la da sevgi dolu anlar yaşadılar" diye konuştu. Olcay "Hanımefendinin böyle bir sahiplenme olayında öncü olması farkındalık yaratmak adına çok güzel bir şey. Leblebi sayesinde yıllardır çıkmayan hayvanları koruma yasası da Emine hanımın baskısı ile bir an önce çıkar diye umut ediyoruz" dedi.