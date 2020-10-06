BAĞCILAR'DA bir şahıs, eski eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği market çalışanına kurşun yağdırdı. Edinilen bilgiye göre Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir markete gelen Ö.D. market çalışanı İ.Ö.'yü (31) dışarıya çağırdı. Şüpheli, marketten çıkan İ.Ö.'yü kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi de kolundan yaralandı. Olayın ardından kaçan Ö.D. isimli saldırgan silahıyla birlikte Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Ö.D.'nin ilk sorgusunda İ.Ö.'yü eski eşiyle birlikte olduğu için öldürdüğünü söyediği öğrenildi.