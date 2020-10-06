Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Market çalışanına kurşun yağdırdı

Market çalışanına kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Market çalışanına kurşun yağdırdı
BAĞCILAR'DA bir şahıs, eski eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği market çalışanına kurşun yağdırdı. Edinilen bilgiye göre Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir markete gelen Ö.D. market çalışanı İ.Ö.'yü (31) dışarıya çağırdı. Şüpheli, marketten çıkan İ.Ö.'yü kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi de kolundan yaralandı. Olayın ardından kaçan Ö.D. isimli saldırgan silahıyla birlikte Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Ö.D.'nin ilk sorgusunda İ.Ö.'yü eski eşiyle birlikte olduğu için öldürdüğünü söyediği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Market çalışanına kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA