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Maske takmamak için polise direnen iki kadına 9 yıl hapis istemi

Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Maske takmamak için polise direnen iki kadına 9 yıl hapis istemi
İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos'ta maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı ve arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rana B'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar, diğer şüpheli Zeynep K.'nın ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Savcılık, şüphelilerin şikayetçi olması üzerine haklarında "görevi kötüye kullanma", "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" ve "cinsel taciz" suçlarından soruşturma başlatılan 2 polis memuru hakkında ise takipsizlik kararı verdi
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Maske takmamak için polise direnen iki kadına 9 yıl hapis istemi
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