Maske ve karantina ihlal edenlere ceza

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla top yekün bir mücadele veriliyor. Bu kapsamda alınan tedbirlere istinaden, bütün illerde günlük denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. Kocaeli'nde bu kapsamda Pazartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde bin 501 iş yeri denetlendi. 23 bin 441 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

İl genelinde yapılan denetimlerde ortaya çıkan rakamlar, özellikle karantina altında olmaları gerekirken sokakta gezdikleri tepsi etilen 29 kişi adeta pes dedirtti. Ayrıca uygulamalarda 221 kişinin maske takmadığı belirlendi. Toplan 250 kişiye işlem yapılırken, ayakta yolcu kısıtlamasına uymadığı tepir edilen bir sürücüye de idari para cezası uygulandı. Denetimlerde gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 54 kişide yakalanarak gözaltına alındı.