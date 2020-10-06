Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.