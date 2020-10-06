Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. MGM özellikle, Perşembe gününe dikkat çekerken, sağanak yağışların İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da etkisini göstereceğini belirtti. Öte yandan sıcaklıklarında 8 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısı ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporun yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
İşte MGM'nin yaptığı uyarı ve 5 günlük hava durumu haritası…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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