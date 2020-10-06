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Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayetin davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi hurda bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 3 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:28 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:34 ABONE OL
Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı ve oğlu İbrahim Serhat Yağcı ile cesedin içinde bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya tutuksuz yargılanıyordu.

Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

Duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklardan Yüksel Yağcı, "Çok mağdurum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraat kararı verilmesini istedi.

Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti sanıkların, üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli tedbirlerini ise kaldırdı.

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Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYORDU

45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, Esenyurt'ta 6 Eylül 2018'de kaybolduktan bir süre sonra hurda minibüs bagajında ölü olarak bulunmuştu.

Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

Atv ekranlarında " ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen cinayetle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti
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