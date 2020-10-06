Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müebbetle yargılanan 3 sanık beraat etti

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı ve oğlu İbrahim Serhat Yağcı ile cesedin içinde bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya tutuksuz yargılanıyordu.
Duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklardan Yüksel Yağcı, "Çok mağdurum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti sanıkların, üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli tedbirlerini ise kaldırdı.
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MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYORDU
45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, Esenyurt'ta 6 Eylül 2018'de kaybolduktan bir süre sonra hurda minibüs bagajında ölü olarak bulunmuştu.
Atv ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
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