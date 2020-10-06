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Notere 1.5 milyonluk zimmet davası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
İstanbul'da, 3 yıllık katma değer vergilerini (KDV) zimmetine geçirdiği tespit edilen noter hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Üsküdar'da 2007'den bu yana noterlik yapan D.E.'nin noterliğe ait yevmiye defterinde KDV beyannameleri ve fişleri incelemeye alındı. Noter'in Vergi Dairesi'ne ödemesi gereken paraları kanuni süre içerisinde ödemediği öğrenildi. D.E.'nin ödemeleri kanuni sürenin dışında yaparak belirli bir süre 1.5 milyon lirayı zimmetinde tuttuğu belirlendi. D.E. ise suçlamaları kabul etmedi. D.E. hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.
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Notere 1.5 milyonluk zimmet davası
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