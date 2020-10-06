Perde store zinciri Esmanur’un sonu oldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Başiskele İlçesi Kullar Mahallesinde ikamet eden ve nakliyecilik yapan Tufan ile Elif Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Esmanur Yavuz(2), evde oyun oynadığı esnada kimsenin fark etmediği bir anda oturma odasındaki perdenin yanına gitti. Annesi mutfakta yemek yerken, Esmanur perde storunu boynuna doladı.
Kanepede oynarken bir anda ayağı kalkan ve dengesini kaybeden minik esma, boynuna doladığı stor ipi nedeniyle havada asılı kaldı. Kısa bir süre sonra annesi odaya girdiğinde kızını asılı bir halde buldu. Minik Esma yakınları tarafından ipten alınarak hemen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Esmanur bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Acılı haber, ile yavuz ailesi yasa boğuldu. Minik esmanın cenazesi Kullar Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi
ÇOK ÜZGÜNÜZ
Yavuz ailesinin yakınlarından olan Erol Şirin, "Annesi mutfakta yemek hazırlarken, Esmanur içeride oynuyormuş Boncukları, kolyeleri çok seven bir kızdı. Stor ipindeki boncukları görünce, onları da boynuna dolamış. Sonra bir anda kayınca da havada asılı kalmış. Annesi fark eder etmez hemen hastaneye götürdüler. 1 haftadır hastanede tedavi görüyordu. Ancak kurtarılamadı. Çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi
SADECE 1 TL
Kocaeli'nde perde ve store işleri yapan Zeynep Şahin, "Daha öncede benzer şeyler yaşandı. Gerçekten üzücü olaylar bunlar. Evlerinde bu tür storları kullananlar aslına, benzer kazaların yaşanmasının önüne çok rahat bir şekilde geçebilirler. Sadece 1 tl gibi bir fiyat ile alacakları küçük bir aparatı yüksek bir noktaya monte edip, store zincirini de buna bağladıkları takdirde böyle üzücü olaylar yaşanmaz" şeklinde konuştu.