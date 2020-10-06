Perde store zinciri Esmanur’un sonu oldu

SADECE 1 TL

Kocaeli'nde perde ve store işleri yapan Zeynep Şahin, "Daha öncede benzer şeyler yaşandı. Gerçekten üzücü olaylar bunlar. Evlerinde bu tür storları kullananlar aslına, benzer kazaların yaşanmasının önüne çok rahat bir şekilde geçebilirler. Sadece 1 tl gibi bir fiyat ile alacakları küçük bir aparatı yüksek bir noktaya monte edip, store zincirini de buna bağladıkları takdirde böyle üzücü olaylar yaşanmaz" şeklinde konuştu.