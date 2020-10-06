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'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı

Ahlak büro ekipleri fuhuş çetelerine göz açtırmıyor! Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Eylül ayı içerisinde il genelinde 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 kişinin fuhuşla mücadele kapsamında gözaltına alındı ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:33 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:46 ABONE OL
Sakarya'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde; düzensiz göç ve fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili rapor açıklandı.

Sakarya'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında Eylül ayında ülkeye illegal yollar ile giriş yapan farklı uyruklarda 37 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak sınır dışı edildi.

Sakarya'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı

25 KİŞİ FUHUŞTAN GÖZALTINA ALINDI

Fuhuşla mücadele kapsamında ise, Eylül ayı içerisinde; 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere toplam 25 şahıs yakalandı.

Sakarya'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı

Fuhuş yapılan 7 ikamet ve 1 işyeri ise mühürlendi.

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Sakarya'da 25 kişi fuhuştan gözaltına alındı
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