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'te Silah ve mühimmat ele geçirildi

Mühimmat kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:25 ABONE OL
Siirt'te Silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ikamet eden Z.Y. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, şahsın elinde uzun namlulu silahlar ve bu silahlara ait mühimmatlar bulunduğu, silah ve mühimmatları H.E.'nin evinde sakladığı ve satmak amacı ile müşteri arayışında olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahıslara ait olan ve il merkezinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu (691) adet 7.62x54 mm. çaplı PKM/PKMS (Bixi) fişeği ele geçirildi.

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Siirt'te Silah ve mühimmat ele geçirildi
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