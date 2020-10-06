Silahlı saldırıya uğramıştı! Gökçen Ocak bu kez darp edildi

'Çatıya tel çekme' kavgası sebebiyle husumetli olduğu akrabası Fuat Ocak tarafından uzun süredir tacize uğrayan Gökçen Ocak, 4 Ekim günü saat 22:30 sıralarında Maltepe Gülsuyu'ndaki evinin önünde Fuat Ocak ve yakını Muhdet Ocak tarafından darp edildi.
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İddiaya göre Fuat Ocak, transit geçiş için binaya ait merdiven yerine Gökçen Ocak'ın evinin çatısını kullanıyordu. Bunun üzerine çatısını telle kapatan Gökçen Ocak ile Fuat Ocak arasında 13.04.2020 günü tartışma çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde Aykut Ocak'ın (32), babası Fuat Ocak'tan aldığı silahla, Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak'a ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından sırtından vurulan Güleren Ocak hastaneye kaldırılırken, hakkında şikayette bulunulan saldırgan Aykut Ocak ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP TEHDİT ETTİ
Yaşananların ardından Aykut Ocak'ın babası Fuat Ocak, şikâyetini geri çekmesi için Gökçen Ocak'a ve kayınvalidesi Güleren Ocak'a taciz ve tehditlerde bulunmaya başladı. Şikayetini geri çekmesi ve karakolda verdiği ifadeyi değiştirmesi için kendisini tehdit eden Fuat Ocak'ın görüntülerini paylaşan Gökçen Ocak sosyal medyadan yardım çığlıkları attı.
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Fuat Ocak'ın cinsel organını göstererek tehditler savurduğu video Twitter'da gündem oldu. Videonun birçok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine polis koruması altına alınan Gökçen Ocak maruz kaldığı saldırıların kesilmediğini ifade etti. Yaşadıkları vahşetin son bulması için şikayetini geri çektiğini söyleyen Gökçen Ocak "Bizi rahat bırakmaları için şikayetimizi geri çektik ancak bu bize saldırmalarına mani olmadı" dedi.
"BİZİ ÖLDÜRMEYE YEMİN ETTİLER"
Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak'ı silahla vuran Aykut Ocak 2 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece 10 yıl 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Kararın hemen ardından Fuat Ocak ve akrabaları, Gökçen Ocak'ın evini bastı. Fuat Ocak tarafından ağır hakaretlere ve tehditlere maruz kalan Gökçen Ocak "Bizi öldürmeye yemin etmişler, artık öleceğime eminim. Ben koruma istemiyorum, adalet istiyorum. Gün içerisinde evimin penceresine bile çıkamıyorum, pencereye çıktığımız anda taş atıyorlar. Bahçemin çatısını taşla kırdılar" diye konuştu.
"OĞLUMUN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ BEN TAMAMLAYACAĞIM"
4 Ekim günü saat 22:30 sıralarında kayınvalidesi ve 5 yaşındaki kızıyla beraber anneannesine ziyarete gitmek için yola koyulan Gökçen Ocak, Erdemli Sokak üzerinde Fuat Ocak ile karşılaştı. Yanında çocuğu bulunan Gökçen, arbede yaşanmaması için yolunu değiştirse de Fuat Ocak'ın saldırısından kaçamadı. Gökçen Ocak, kendisine taş atan ve sözlü tacizde bulunan Fuat Ocak'tan kurtulmak için olay yerine yakın bir yerde bulunan polis ekiplerine yardım çığlığı attı. Bunun üzerine "Şimdi silahımı almaya gidiyorum" diyen Fuat Ocak olay yerini terk etti. Yardımına koşan polislerle beraber evine dönen Gökçen Ocak ve Güleren Ocak, evlerinin önünde kendilerini bekleyen Fuat Ocak ve yakınları tarafından saldırıya uğradı. Arbede seslerini duyduktan sonra olay yerine gelen Gökçen Ocak'ın kayınbiraderi Baran Ocak(16) da yine aynı isimler tarafından darp edildi. Baran Ocak'ın kafası; Fuat Ocak'ın yakını Muhted Ocak tarafından, olay yerinde bulunan bir markete ait yangın söndürme tüpüyle yarılırken, Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak'ın da baş parmağı kırıldı.
POLİSLERE RAĞMEN DARP EDİLDİ
Yaşadığı olayları SABAH'a anlatan Gökçen Ocak, "Fuat Ocak ve yakınları 6-7 kişiydiler. Biz sadece 3 kişiydik. Yanımızda bizi korumakla görevlendirilmiş 2 polis olmasına rağmen, bize saldırmaktan çekinmediler. Olay yerinde bulunan mahalle sakinleri bizi savunmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.
"KORUMA İSTEMİYORUM ADALET İSTİYORUM"
Haftalardır polis koruması altında olmasına rağmen taciz ve tehditlere maruz kalan Gökçen Ocak "Evimin penceresine bile çıkamıyorum. Polisten de çekinmiyorlar. Beni gördükleri anda tehdit etmeye başlıyorlar, taş atıyorlar. Attıkları taşlarla bahçemin çatısında delik açtılar." diye konuştu. Sosyal medyada paylaştığı taciz görüntülerinin ardından polis korumasına alınan Gökçe "Öleceğimi biliyorum. Beni öldürmek için yemin ettiler. Ben artık koruma istemiyorum, adalet istiyorum" dedi.