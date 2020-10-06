Silahlı saldırıya uğramıştı! Gökçen Ocak bu kez darp edildi

POLİSLERE RAĞMEN DARP EDİLDİ

Yaşadığı olayları SABAH'a anlatan Gökçen Ocak, "Fuat Ocak ve yakınları 6-7 kişiydiler. Biz sadece 3 kişiydik. Yanımızda bizi korumakla görevlendirilmiş 2 polis olmasına rağmen, bize saldırmaktan çekinmediler. Olay yerinde bulunan mahalle sakinleri bizi savunmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"KORUMA İSTEMİYORUM ADALET İSTİYORUM"

Haftalardır polis koruması altında olmasına rağmen taciz ve tehditlere maruz kalan Gökçen Ocak "Evimin penceresine bile çıkamıyorum. Polisten de çekinmiyorlar. Beni gördükleri anda tehdit etmeye başlıyorlar, taş atıyorlar. Attıkları taşlarla bahçemin çatısında delik açtılar." diye konuştu. Sosyal medyada paylaştığı taciz görüntülerinin ardından polis korumasına alınan Gökçe "Öleceğimi biliyorum. Beni öldürmek için yemin ettiler. Ben artık koruma istemiyorum, adalet istiyorum" dedi.