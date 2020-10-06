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'ta 87 yaşındaki hasta ’u yendi

'ta ciddi nefes darlığı çeken 87 yaşındaki Osman Karaahmetoğlu, hastaneye kaldırıldı. teşhisi konan, kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu tedavi edildi. Tedavisi başarıyla tamamlanan hasta, hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 21:44 Son Güncelleme: 6.10.2020 21:52 ABONE OL
Sivas'ta 87 yaşındaki hasta Covid-19’u yendi

Sivas'ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu'na (87) Covid-19 tanısı konuldu.

TABURCU OLDU

Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19'u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

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Sivas'ta 87 yaşındaki hasta Covid-19’u yendi
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