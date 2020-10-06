Sivas'ta 87 yaşındaki hasta Covid-19’u yendi

Sivas'ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu'na (87) Covid-19 tanısı konuldu.

TABURCU OLDU

Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19'u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

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