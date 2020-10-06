ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim günleri devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın özel indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel indirimleri tüketiciyle buluşturan mağazada bu hafta büyük indirim yer alıyor. Öyle ki ev hanımlarının dikkatini çeken tencere, çaydanlık, mutfak halısı stoklarda sınırlı olacak. Bu haftanın yayınlanan kataloğunda ağırlıklı olarak ev aletlerinin yer alması ev hanımlarının dikkatini çekmektedir. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte Bu hafta ŞOK aktüel ürünler indirim listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR! 30 EYLÜL- 6 EKİM 2020

ŞOK indirimli ürünler listesi belli oldu. Binlerce müşteriye uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş keyfi sunan ŞOK markette bu hafta birbirinde çeşitli ürünler yine dev indirimde. İşte indirimli ürünler…