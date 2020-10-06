Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre Belediye-iş Sendikası, Bolu Şubesi Başkanı Sinan A.'ın ortaya çıkan cinsel içerikli videosu ile çalkalandı. Şube başkanı Sinan A., bir kadınla görüntülü konuştu ve kadın soyunurken Sinan A. mastürbasyon yaptı... Konuştuğu kadın tarafından videosu kaydedilerek ifşa edilen Sinan A.'nın bu görüntüleri daha kısa sürede işçiler arasında yayıldı. Rezaletin ortaya çıkmasıyla Sinan A., Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:39 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...

Bolu'da, Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A., makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.

KONUŞTUĞU KADIN O ANLARI KAYDETTİ

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A., makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan A., karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan A.'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan A.'ı görevden aldı.

SENDİKA BAŞKANI CHP İÇİN OY İSTEMİŞTİ...

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte 23 Haziran seçimleri öncesinde CHP adayına oy istediğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberi... Adana merkezli 11 ilde Swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA