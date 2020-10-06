Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı... Son dakika haberine göre Belediye-iş Sendikası, Bolu Şubesi Başkanı Sinan A.'ın ortaya çıkan cinsel içerikli videosu ile çalkalandı. Şube başkanı Sinan A., bir kadınla görüntülü konuştu ve kadın soyunurken Sinan A. mastürbasyon yaptı... Konuştuğu kadın tarafından videosu kaydedilerek ifşa edilen Sinan A.'nın bu görüntüleri daha kısa sürede işçiler arasında yayıldı. Rezaletin ortaya çıkmasıyla Sinan A., Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

DHA Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:39 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:57 ABONE OL