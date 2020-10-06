Son Dakika Haberi- Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı! 5 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanıyor. Bakan Koca günlük corona tablosundaki verilerle birlikte vatandaşları salgın konusunda uyarıyor. Maske ve sosyal mesafenin öneminin giderek artmasıyla vatandaşlar günlük vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısındaki son durumu merak ediyor. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tablo ile birlikte vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabından duyuruyor. En son açıklanan tabloda; son 24 saatte 104 bin 402 koronavirüs testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bakan Fahrettin Koca tarafından 5 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı.
İşte corona vaka sayısı son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın son durum değerlendirmeleri...
Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı güncel veriler açıklandı. Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.
Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.
Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.