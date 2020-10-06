Son dakika haberi: Akılalmaz hile ortaya çıktı! Mezgit diye zehir saçan balon balığı satıyorlar

'TEZGAHLARDA SATILMASI İHTİMALİ SIFIR'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, tezgahlarda balon balığının satıldığı iddiasının gerçek olmadığını belirterek, kesinlikle satışının yasak olduğunu söyledi. Balon balıklarının balıkçılara büyük zarar verdiğini anlatan Demir, "Başımız bu balıkla dertte. Balıkçılarımız bu balığı yakalayınca ya denize salıyor ya da uygun şekilde imha ediyor. Zehirli bir balık olduğu için öldürüp, karaya da atmıyoruz, yiyen diğer hayvanlara da zarar verir. Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor" dedi. Demir, çok sayıda balık türü olduğunu, balon balığına gelene kadar daha besleyici ve lezzetli balık türlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini tavsiye etti.

