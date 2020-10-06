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Son dakika haberi: ’da suç örgütü çökertildi! 1’i polis 7 kişi gözaltında

'dan gelen son dakika gelişmesine göre bir çete çökertildi. Çökertilen çete içerisinde aralarında bir polisin de olduğu açıklandı. Bursa Emniyeti, silahlı örgüt kurma, yağma, tehdit ve yaralama suçu işledikleri öğrenilen çete üyelerine karşı düzenledi. 1’i polis 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili detaylar belli oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 13:14 Son Güncelleme: 6.10.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa’da suç örgütü çökertildi! 1’i polis 7 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa'da farklı adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Gelen son dakika bilgisine göre polis tarafından düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, şantaj, tehdit, yağma ve yaralama suçu işledikleri iddia edilen 1'i polis toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca bir tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 7 şüphelinden 4'ü, haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Polis Memuru S.S ile birlikte G.B ve R.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: Bursa’da suç örgütü çökertildi! 1’i polis 7 kişi gözaltında
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