Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Meteoroloji Müdürlüğü duyurdu! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

: Müdürlüğü duyurdu! ve için uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı görülmesi bekleniyor. Peki yurtta nasıl olacak? İşte son dakika verilerle hava durumu...

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:12 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji Müdürlüğü duyurdu! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, temel olarak kuraklık ve çölleşme temelli ortaya çıkmaktadır. Toz Taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem arz etmektedir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika'da Sahra çölü, Asya'da Gobi ve Taklamakan çölleri, Arabistan Yarımadası çölleri, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

Son dakika haberi: Adana'da kurusıkı tabancayla soygun yaptılar! Markette...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Meteoroloji Müdürlüğü duyurdu! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA