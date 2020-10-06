Son dakika haberi: Öz annesini birlikte yaşadığı adamın evinde 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Azmettiren baba...

DHA'nın geçtiği habere göre 27 yaşındaki Özkan U., öz annesini birlikte yaşadığı adamın evinde öldürdü. Pişman olduğunu söyleyen katil, o eve kesinlikle öldürmek için gitmediğini kardeşini de bu yüzden yanına aldığını fakat annesini o halde görünce cinnet geçirip öldürdüğünü ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖZ ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN CEZASI BELLİ OLDU!

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, Bitlis'te yaşayan Nazlı U., eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşti. Ardından da önce İstanbul'a, buradan da Devrek'e kaçtı. U., birlikte yaşadığı M.S.'nin evinde, oğlu Özkan U. tarafından 9 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan U. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen kardeşi S.U., sevk edildikleri adliyede, tutuklandı. Oğlunu cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan baba P.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.