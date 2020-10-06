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: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

haberi: 'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:50 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler, bir insana ait olan kafatasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe (49), polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kafatasını Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Arama kurtarma ekipleri kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu değerlendirilirken, vücudun geri kalan bölümlerini bulmak için tersane ve çevresinde arama yapıldı.

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Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Muğla İl Jandarma, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Muğla 911 ekipleri, kadavra köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı fakat herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

16 Temmuz günü Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ile ilgili inceleme tamamlandı. Kafatasının bölgedeki bir tersanede boyacı olarak çalışan ve 24 Aralık 2019 tarihinde bir anda ortadan kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi.

Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Koran'ın işvereni Recep A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı
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