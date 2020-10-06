Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler, bir insana ait olan kafatasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe (49), polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Arama kurtarma ekipleri kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı.
Kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu değerlendirilirken, vücudun geri kalan bölümlerini bulmak için tersane ve çevresinde arama yapıldı.
Muğla Bodrum'da köpeğin ağzındaki insan kafatası polisi alarma geçirdi | Video
Muğla İl Jandarma, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Muğla 911 ekipleri, kadavra köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı fakat herhangi bir bulguya rastlanamadı.
16 Temmuz günü Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ile ilgili inceleme tamamlandı. Kafatasının bölgedeki bir tersanede boyacı olarak çalışan ve 24 Aralık 2019 tarihinde bir anda ortadan kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Koran'ın işvereni Recep A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.