Son dakika: Köpekler kafatasını bulmuştu! Patron cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

16 Temmuz günü Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ile ilgili inceleme tamamlandı. Kafatasının bölgedeki bir tersanede boyacı olarak çalışan ve 24 Aralık 2019 tarihinde bir anda ortadan kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi.