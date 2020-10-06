Son dakika: Silah kaçakçılarına Jandarma operasyonu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, almış oldukları duyum ve yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı şahısların silah Kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti. Şüpheli şahısları takibe alan ekipler, 05 Ekim 2020 günü akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.



7 TABANCA 28 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul'dan bir otomobil ile Kocaeli'ne giren kaçakçılar, Gebze İlçesi Mollafenari bölgesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 7 Sig Sauer marka tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 28 adet bu tabancalara ait fişek ele geçirildi. Araçta bulunan M.D., B. Ç. VE T. A gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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