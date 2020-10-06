Son depremler: Ege Denizi’nde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Ege Denizi'nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD son depremler verilerine göre 3.6 şiddetinde meydana gelen deprem, yerin 8.93 km derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Ege Denizi,

Tarih-Saat : 06.10.2020, 20:21:44 TSİ

Enlem : 36.3091 N

Boylam : 23.8790 E

Derinlik : 8.93 km

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