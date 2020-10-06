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Son depremler: ’nde ! Kandilli ve son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre ’nde oldu. Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi’ndeki depremin şiddeti 3.6 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Ege Denizi depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 6 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 6.10.2020 22:04 ABONE OL
Son depremler: Ege Denizi’nde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Ege Denizi'nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD son depremler verilerine göre 3.6 şiddetinde meydana gelen deprem, yerin 8.93 km derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Ege Denizi,

Tarih-Saat : 06.10.2020, 20:21:44 TSİ

Enlem : 36.3091 N

Boylam : 23.8790 E

Derinlik : 8.93 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER TIKLAYINIZ

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Son depremler: Ege Denizi’nde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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