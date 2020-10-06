Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango Online ile 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 6 Ekim çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Haftalardır devreden ve büyük ikramiyenin 25 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online tarafından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Süper Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango Online ile 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları açıklandıktan hemen sonra kazanan numaraları haberimizin içerisinden bulabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…
Süper Loto'nun 4 Ekim tarihli 28. çekiliş sonuçları şu şekilde; 16-23-29-40-46-51
SÜPER LOTO 6 EKİM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
MPİ Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online 'da canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş bu akşam saatler 21.15'i gösterdiğinde başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!