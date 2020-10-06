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'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Kan donduran cinayet vakası 'ın çorlu ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarihi Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar, bir kişiyi avluda yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü, kimliğinin Burak Işık (31) olduğunu belirledi. Olaya ilişkin savcılık soruşturması sürüyor...

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:56 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:20 ABONE OL
Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi cami avlusunda sırtından bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Tonguçlar Meydanı'nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarının üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

CESET 31 YAŞINDAKİ GENCE AİT

Polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu, cinayeti işleyenini ise cami avlusunu mesken belleyen mekansız şahıslardan biri olduğunu belirledi.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Burak Işık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık'ın sırtında sağlı halde bırakarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin arından ceset incelenmek ve otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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Tekirdağ'da korkunç olay! Cami avlusunda ceset bulundu!
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