12 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi ve yakını tarafından feci şekilde dövüldü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk mahallesinde 6. sınıf öğrencisi Ali Berat K. (12), önce tartıştığı arkadaşıyla daha sonra kavga etti.

Çevredekilerin ayırdığı kavgadan bir süre sonra Ali Berat K'nın kavga ettiği çocuğun annesi ve bir yakını, Ali Berat K'yi dövdü. Vücudunda kırık ve çatlaklar oluşan çocuk babası Serkan K. tarafından acil servise götürüldü. Serkan K, tedaviyi yapan doktorun uyarısı üzerine olayı yargıya taşıdı.

"ÇOCUĞUM ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞ"

Sağ el parmakları, omuz kemiği kırılan ve sol diz kapağı çatlayan küçük Ali Berat K, aldığı darp nedeniyle derslerini takip edemediğini söyledi. Kendisine küfür eden çocukla ettiği kavganın ardından çocuğun annesi ve yakını tarafından dövülen Ali Berat K'nın babası, "Komşularım beni aradı yetişin çocuğunuzu darp ediyorlar diye. Geldiğimde baktım çocuğum bu haldeydi. Ben gidip de 'Niye böyle yaptınız' diye sormadım. Konuşma gereği dahi duymadım. Aldım çocuğumu hastaneye götürdüm. Doktor çocuğumun fena darp edildiğini söyledi. Yani çocuğumu öldüresiye dövülmüş" dedi.

Çocukların tartışmasında yetişkinlerin devreye girmesinde ve çocuğunun darp edilmesinin hiç hoş olmadığını belirten baba Serkan K, "Biz olayı yargıya taşıdık. Kanun ne diyorsa biz onu tabi ki kabulleneceğiz. Biz kendi başımıza burada kendi kararlarımızı veremeyiz." diye konuştu.