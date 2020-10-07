Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 aylık bebeği arabasıyla terk ettiler

3 aylık bebeği arabasıyla terk ettiler

’nın Muratpaşa ilçesinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 3 aylık erkek bebek, bir apartmanın bahçesinde bebek arabasının içinde bulundu. Bebek arabasından bebeğin eşyaları ve yabancı evlilik cüzdanı çıktı. Bebeği bulan Selma Meydan isimli vatandaş "Unutulduğunu zannetmiyorum. Unutsa ailesi çoktan gelirdi"

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:45 ABONE OL
3 aylık bebeği arabasıyla terk ettiler

Polisi alarma geçiren olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesi önünden geçen Selma Meydan, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bebeğin başında kimseyi göremeyen Meydan, bebeğin sahibine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Meydan, bebeği binanın altındaki bir iş yerinin önüne getirdi ve ilk bakımını yaptı. Bebek arabası içinde bebeğin eşyaları, bezi ve yabancı bir evlilik cüzdanı bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bebeğin terk edildiği alanı gören kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, daha sonra bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Emziği olan ve sağlıklı olduğu gözlemlenen mavi gözlü erkek bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"UNUTMUŞLARDIR"

Bebeği bulan Selma Meydan, "Çocuğumu almaya gidiyordum. Burada bırakılmış bebeği buldum ağlamaya başlıyordu. Etrafıma baktım ailesini göremeyince teyzemle polisi aradım. Bebek arabası içine bırakmışlar yanında çantası bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. 3 aylık erkek bir bebekti. Unutulduğunu zannetmiyorum. Unutsa ailesi çoktan gelirdi. Güneş gelmesin diye bebeğin üstü bile örtülmüş" dedi.

Araç kiraladığı şirkete borç verdi, hayatı altüst oldu!

ARKADAŞINA GÖNDER
3 aylık bebeği arabasıyla terk ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA