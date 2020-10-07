3 aylık bebeği arabasıyla terk ettiler

Polisi alarma geçiren olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesi önünden geçen Selma Meydan, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bebeğin başında kimseyi göremeyen Meydan, bebeğin sahibine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Meydan, bebeği binanın altındaki bir iş yerinin önüne getirdi ve ilk bakımını yaptı. Bebek arabası içinde bebeğin eşyaları, bezi ve yabancı bir evlilik cüzdanı bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bebeğin terk edildiği alanı gören kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, daha sonra bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Emziği olan ve sağlıklı olduğu gözlemlenen mavi gözlü erkek bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"UNUTMUŞLARDIR"

Bebeği bulan Selma Meydan, "Çocuğumu almaya gidiyordum. Burada bırakılmış bebeği buldum ağlamaya başlıyordu. Etrafıma baktım ailesini göremeyince teyzemle polisi aradım. Bebek arabası içine bırakmışlar yanında çantası bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. 3 aylık erkek bir bebekti. Unutulduğunu zannetmiyorum. Unutsa ailesi çoktan gelirdi. Güneş gelmesin diye bebeğin üstü bile örtülmüş" dedi.