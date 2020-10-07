45 metrede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde devam eden yurt binası inşaatının kule vinç operatörü Oktay Mutlu bir anda fenalaştı. Durumu aşağıda çalışan arkadaşlarına bildirdi. Gelişmelerin ardından kurtarma operasyonu başlatıldı.





30 DAKİKADA KURTARILDI



İnşaat çalışanları 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 30 dakikalık çalışmanın ardından 4 metrede mahsur kalan evli ve 2 çocuk babası Oktay Mutlu itfaiyenin özel vinci ile aşağıya indirildi. Konuşamayan ve sürekli öksüren Mutlu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.