Abdest alırken nasıl niyet edilir? Abdeste niyet ederken hangi dua okunur? İşte abdest alınışı bilgileri

Abdest almak için öncelikli olarak bu temizlenme halinin aşamalarını bilmek gerekmektedir. Vücuttaki bazı uzuvların usulüne uygun şekilde suyla temizlenmesi işlemi öncelikle niyet etmekle başlamaktadır. Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmeden önce hem bedenen hem de manevi olarak temizlenmek amacıyla gerçekleştirdiği abdestin aşamalarını sizler için haberimizde derledik. Peki, Abdest alırken nasıl niyet edilir? Abdeste niyet ederken hangi dua okunur? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

NİYET

Öncelikli olarak abdest alırken kişinin niyet etmesi gerekmektedir. Abdeste başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" ifadelerini kullanıp ardından ise her işe başlamadan önce söylenildiği gibi besmele çekmek önem taşımaktadır.

ABDEST NASIL ALINIR?

ELLERİ YIKAMAK

Abdest almak manevi olduğu kadar bedenen de temizlenmenizi sağlayan bir işlemdir. Bu noktada elleri yıkarken parmak aralarından varsa yüzüğün altına kadar her bölgenin dikkatlice yıkanması gerekir.

Bu aşama 3 kez tekrarlanır!

AĞIZA SU ALMAK

Kişinin sağ avucu ile ağzına üç kez ayrı ayrı su vermesi ile gerçekleşmektedir. Öte yandan her su alışta ağızın içi dikkatlice çalkalanmalıdır…

YÜZ YIKAMAK

Bu aşamada sıra yüz temizliğine gelmektedir. Abdest alırken yıkadığımız her bölgenin güzelce temizlenmesine önem vermemiz gerektiği gibi bu noktada da saç bitiminden kulaklara ve çenenin alt kısmına kadar her bir bölgenin su ile yıkanması gerekir.

Abdest alırken yüz yıkadığımız bu aşamada da üç kez tekrar yapılır.

SAĞ KOLU YIKAMAK

İslam inancına göre bir işi yaparken önceliği sağ tarafa vermek büyük önem taşımaktadır. Yapılan işin bu şekilde hayırlı olduğuna inanılmaktadır. Abdest alırken sağ kolu yıkamak da bu inanca uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Sağ kol dirseklerle beraber olmak şartıyla toplamda 3 kez ayrı ayrı yıkanmaktadır. Abdest alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yıkadığımız uzuvlarda herhangi kuru bir yerin kalmamasıdır.

SOL KOLU YIKAMAK

Bir öncesinde yıkadığımız sağ kolun ardından bu aşamada ise sıra sol kolumuzdadır. Kişi yine aynı şekilde herhangi kuru yer kalmayacak şekilde kolunu dirseklere kadar yıkamalı ve ovalayarak herhangi olası bir pislikten arındırmalıdır.

BAŞI MESHETME

Abdest alırken başı meshetmek için öncelikli olarak ıslattığınız sağ elinizin içi ve parmaklar başın üzerine gelecek şekilde konularak bu işlem de tamamlanır.

KULAKLARI MESHETME

Başın Meshedilmesinin ardından şimdi ise sıra kulaklardadır. Bu noktada elinizi kullanacağınız biçim önem taşımaktadır. Eller ıslatıldıktan sonra sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulak içi temizlenirken baş parmak ile ise kulak dışı temizlenir.

Aynı işlem sol elinizle sol kulağınızda da gerçekleştirilmelidir.

BOYNU MESHETME

Şimdi ise temiz kalan parmaklarla beraber boynu meshetme aşaması gerçekleştirilmektedir. Bunun için kalan üç parmağın dışı ile boyun meshedilmektedir.

SAĞ AYAĞI YIKAMAK

Önceden de söylediğimiz gibi islam inancına göre her işe sağ tarafla başlamak hayra yorulmaktadır. Bu nedenle yine ilk olarak sağ ayak yıkanmalıdır. Topuklarla beraber bileklere kadar yıkanan sağ ayağın parmak araları da ovuşturulmalıdır.

SOL AYAĞI YIKAMAK

Biraz önce gerçekleştirilen sağ ayaktaki işlemlerin aynısı sol ayağa da uygulanmaktadır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak aralarının temizliğine aynı şekilde önem verilmektedir.

ABDEST ALIRKEN OKUNMASI GEREKEN DUA

İlmihal kitaplarında birçok farklı duaya yer verilmektedir. (Nevevi, el-Ezkar, Beyrut, 1421, s. 28- 29). Hz. Muhammed, her organ yıkanırken okunması için ayrı ayrı dua zikretmese de, abdestin sona ermesinin ardından okunması için ümmetine şu duayı öğretmiştir;

"Ben inanır ve şahitlik yaparım ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine inanırım ki Muhammed O'nun kulu ve Peygamberidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle" Hz. Peygamber kim bu duayı okursa kendisi için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdeler" (Tirmizi, Taharet, 41).

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