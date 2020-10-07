Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 553'e yükseldi. Dün toplam 112 bin 421 test yapılırken, bin 511 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 327 bin 557 oldu. Dün iyileşen bin 229 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 287 bin 599'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısı ise bin 414 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" değerlendirmesinde bulundu.