Annelerin eylemine bir aile daha katıldı! Sayı 152’ye yükseldi

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelerin direniş nöbetine katılım sürüyor. Oğlunu PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 401'inci gününde 1 aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. 152'inci anne olan Medine Baran, 6 yıl önce oğlu Mazlum Baran'ın 16 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırıldığını ve PKK'nın ise zorla dağa kaçırdığını söyledi.

OĞLUNUN GİTMESİNİN ARDINDAN...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelerek evlat nöbeti katılan anne Baran, oğlunun gitmesinin ardından mutsuz ve yarım kalmış bir aile olarak yaşamaya başladıklarını söyledi. 6 yıl önce oğlu Mazlum'un 16 yaşında iken kandırılıp dağa kaçırıldığını ifade eden anne Medine Baran, "Aradık sorduk 3 gün sonra haber geldi, dağa kaçırdığını söylediler, hala haber alamadık. Onun için çadıra geldim, ben çocuğumu istiyorum. Bu hasret bitsin, annelerin yüreği yanmasın çocuklarımızı göndersinler. Gel oğlum bütün aile seni bekliyor, seni çok seviyoruz yeter artık gel bu hasret bitsin" ifadelerini kullandı.

Bu arada, eylem başladığından buyana 18 aile evladına kavuştu. Yılbaşından bugüne kadar 15'i kendiliğinden ve 172'si ise ikna yöntemiyle olmak üzere 187 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.