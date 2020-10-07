Araç kiraladığı şirkete borç verdi, hayatı altüst oldu!

"BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR"



Yaklaşık olarak 230 bin TL değerinde bahçesinin 170 bin TL'ye haciz yoluyla satıldığını kaydeden Akdeniz, şöyle konuştu:



"Benim gibi 4 veya 5 kişinin senet örnekleri var ve bunları da savcılığa sundum. Açığa verilen senetleri kendi alacağımı almak için işlem yaptığımda bu senetlerin altından yırtarak 170 bin TL doldurarak savcılığa veriliyor. Oradan da icra yoluyla satış yapıldı. Bütün satış ve evraklar bu şahıslar üzerinden vekaleten yapıp insanları bu şekilde dolandırdığını biliyorum. Şuanda benim malım olarak 230 bin TL zaman aşımıyla beraber senetler işleme konuldu. Bir tane 300 bin TL değerinde bahçem 170 bin TL'ye icra yoluyla satıldı ve şuanda evim satışta ve araçlarım bağlı"



Başına gelen dolandırıcılık olayı yüzünden işveren iken işçi durumuna düştüğünü ileri süren Sabri Akdeniz'in yönelttiği suçlamaların tarafı olan araç kiralama firması yetkilileri ile senetlerin adı üstünden işleme konulduğu asgari ücretli çalışan işçi ise her hangi bir açıklama yapmadı.