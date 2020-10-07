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’nda huzur uygulaması! 40 ekip ve 100 personel katılıyor

’nda emniyet güçlerince çeşitli noktalarda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetlemelerin ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:13 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:16 ABONE OL
Beyoğlu’nda huzur uygulaması! 40 ekip ve 100 personel katılıyor

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekipleri ve Motorize Yunus ekiplerince dün ilçede Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 40 ekip ve 100 personelin görev aldığı uygulamada Beyoğlu'nda Dolapdere, Ömer Hayyam ve Tarlabaşı Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada denetleme noktaları kuruldu. Ekipler bu noktalarda şüpheli araçları durdurarak araçlarla yolcu ve sürücüler üzerinde arama yaptı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetlemelerin ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.

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Beyoğlu’nda huzur uygulaması! 40 ekip ve 100 personel katılıyor
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