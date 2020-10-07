BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesi satışa çıkıyor

BİM marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden kaliteli ve indirimli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. Marketin bu haftaki kataloğu ise, geçtiğimiz haftalara göre çokça ses getirecek. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren BİM marketin yolunu tutacak tüketiciler, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atmak istiyorlar. Peki, BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM haftaki indirimli ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU DOLU DOLU GELİYOR

BİM marketler zincirinin bu haftaki kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İşte BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu…